Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite Le Cellier de la Cabiote Beaune
Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite Le Cellier de la Cabiote Beaune dimanche 19 octobre 2025.
Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite
Le Cellier de la Cabiote 11, rue de l’enfant Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
Date(s) :
2025-10-19
A l’occasion du « weekend Vignobles en scène », uniquement le Dimanche 19 Octobre
PAS DE PROMOS NI DE REMISES etc…, mais la gratuité intégrale de la prestation « Découverte de la Bourgogne » initialement proposée à 14 € par personne (sans aucune obligation d’achats ni contreparties)
La prestation inclue une présentation du vignoble Bourguignon puis vous découvrirez des caveaux historiques du XVIIème siècle où vous serez conviés chaleureusement à une dégustation commentée (en Français) de 5 vins de Bourgogne, sélection du moment principalement appellations Villages et 1er Crus, et vins issus exclusivement de propriétaires récoltants. Pour finir, une crème de cassis artisanale vous sera proposée. .
Le Cellier de la Cabiote 11, rue de l’enfant Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 56 15 contact@cellier-cabiote.com
English : Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite
German : Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite Beaune a été mis à jour le 2025-09-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme