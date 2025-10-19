Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite Le Cellier de la Cabiote Beaune

Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite Le Cellier de la Cabiote Beaune dimanche 19 octobre 2025.

Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite

Le Cellier de la Cabiote 11, rue de l’enfant Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

A l’occasion du « weekend Vignobles en scène », uniquement le Dimanche 19 Octobre

PAS DE PROMOS NI DE REMISES etc…, mais la gratuité intégrale de la prestation « Découverte de la Bourgogne » initialement proposée à 14 € par personne (sans aucune obligation d’achats ni contreparties)

La prestation inclue une présentation du vignoble Bourguignon puis vous découvrirez des caveaux historiques du XVIIème siècle où vous serez conviés chaleureusement à une dégustation commentée (en Français) de 5 vins de Bourgogne, sélection du moment principalement appellations Villages et 1er Crus, et vins issus exclusivement de propriétaires récoltants. Pour finir, une crème de cassis artisanale vous sera proposée. .

Le Cellier de la Cabiote 11, rue de l’enfant Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 56 15 contact@cellier-cabiote.com

