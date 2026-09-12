Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite Le Cellier de la Cabiote Beaune

dimanche 18 octobre 2026 · Le Cellier de la Cabiote · Beaune

Informations pratiques

Beaune

Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite

Le Cellier de la Cabiote 11, rue de l’enfant Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

A l’occasion du weekend Vignobles en scène , uniquement le Dimanche 18 Octobre

PAS DE PROMOS NI DE REMISES etc…, mais la gratuité intégrale de la prestation Découverte de la Bourgogne initialement proposée à 14 € par personne (sans aucune obligation d’achats ni contreparties)

La prestation inclue une présentation du vignoble Bourguignon puis vous découvrirez des caveaux historiques du XVIIème siècle où vous serez conviés chaleureusement à une dégustation commentée (en Français) de 5 vins de Bourgogne, sélection du moment principalement appellations Villages et 1er Crus, et vins issus exclusivement de propriétaires récoltants. Pour finir, une crème de cassis artisanale vous sera proposée. .

Le Cellier de la Cabiote 11, rue de l’enfant Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 56 15 contact@cellier-cabiote.com

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English : Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite

L’événement Journée Porte Ouverte visite de caves et dégustation gratuite Beaune a été mis à jour le 2026-08-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme