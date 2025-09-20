Journée porte ouvertes – visite de la BLGF Bibliothèque Musicale La Grange-Fleuret Paris

Journée porte ouvertes – visite de la BLGF Bibliothèque Musicale La Grange-Fleuret Paris samedi 20 septembre 2025.

Journée porte ouvertes – visite de la BLGF Samedi 20 septembre, 11h00, 14h30 Bibliothèque Musicale La Grange-Fleuret Paris

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret ouvre ses portes !

Lieu emblématique du 9e arrondissement de Paris, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret vous invite à (re)découvrir son bâtiment à l’occasion d’une visite exceptionnelle.

À travers cette visite guidée, vous pourrez explorer un lieu riche en histoire, dédié à la musique et à sa transmission, habituellement réservé aux chercheurs, musiciens et mélomanes. Des espaces de lecture aux salles de concert, vous en apprendrez davantage sur l’architecture du bâtiment, ses collections précieuses, ainsi que sur la mission et le quotidien de cette institution unique.

Bibliothèque Musicale La Grange-Fleuret 11 bis rue de Vézelay 75008 Paris Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France 01 53 89 09 10 https://www.bibliotheques-royaumont.com/la-bibliotheque-musicale-la-grange-fleuret/ https://www.instagram.com/bibliolagrangefleuret/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 53 89 09 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine-visite-14h30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine-visite-11h »}] La Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (anciennement Médiathèque Musicale Mahler) est née de la volonté et de la générosité de deux musicologues, Maurice Fleuret et Henry-Louis de La Grange qui ont souhaité mettre à la disposition d’un large public leurs collections personnelles.

Association régie par la loi de 1901 et agréée par la Fondation de France en 1986, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret est un espace de recherche et de pratique unique ouvert aux étudiants, aux chercheurs, aux mélomanes et aux professionnels de la musique en même temps qu’un lieu de diffusion, de médiation et de partage des savoirs pour tous les publics.

Depuis 2016, dans le cadre d’une coopération culturelle renforcée, la Fondation Royaumont et la BLGF ont souhaité réunir leurs fonds documentaires et patrimoniaux sous une même bannière dénommée « Bibliothèques Royaumont ».

Situé au cœur de Paris dans le 8e arrondissement, l’hôtel particulier du 11bis rue de Vézelay, rénové entre 2019 et 2021, conjugue des espaces de conservation, de consultation, de pratique artistique, de formation ainsi que des salles privatisables.

Dotée d’un équipement entièrement repensé, la BLGF offre à son public des conditions de travail et d’accès optimales (normes ERP/PMR).

– Une salle de médiation ouverte à tous, la salle André-Schaeffner

– Une salle de lecture avec postes d’écoute

– Un centre documentaire, le centre de documentation La Grange-Fleuret

– Un espace de consultation des documents précieux (accès sous conditions), la salle des trésors

– Des espaces de pratique artistique ou de réunion privatisables pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes (équipement audio-visuel, pianos…) ; le salon Gustav-Mahler le salon Marguerite-Long, le salon des miroirs

– Un studio de résidence pour les chercheurs et les artistes équipé d’un piano, le studio Alfred-Cortot

Quatre salons de l’hôtel particulier, pouvant accueillir de 10 à 70 personnes, sont disponibles à la privatisation pour l’organisation de réunions, séminaires, conférences et réceptions.

Des prestataires choisis avec soins (traiteurs, personnel d’accueil, fleuriste, techniciens lumière) sont partenaires de la BLGF pour assurer l’organisation des événements. Metro : ligne 13 (Miromesnil) / Villiers (lignes 2 & 3)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret ouvre ses portes !

Phillipe Ayrault