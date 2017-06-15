Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Maison des associations Plobannalec-Lesconil

Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire

Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez chiner et faire de bonnes affaires à la braderie du Secours populaire !

Vêtements, livres, vaisselle…

Organisé par le Secours Populaire .

Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 86 43 68 87

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English : Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire

L’événement Journée portes Ouverte Braderie du Secours populaire Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Destination Pays Bigouden