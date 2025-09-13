Journée portes ouverte Lufkin Gears Rue de Luxeuil Fougerolles-Saint-Valbert

Journée portes ouverte Lufkin Gears Rue de Luxeuil Fougerolles-Saint-Valbert samedi 13 septembre 2025.

Journée portes ouverte Lufkin Gears

Rue de Luxeuil Lufkin Gears Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Leader mondial des engrenages de haute-technicité pour l’industrie.

Au programme

-Visiter de l’atelier de production

-Présentation des métiers

-Collation

Venez échanger avec nos collaborateurs et poser vos questions !

Inscription en ligne. .

Rue de Luxeuil Lufkin Gears Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 39 19 58 rively.monampassi@bcw-global.com

English : Journée portes ouverte Lufkin Gears

German : Journée portes ouverte Lufkin Gears

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée portes ouverte Lufkin Gears Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2025-08-26 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)