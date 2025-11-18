Journée Portes Ouvertes 2026 3 r Clos Courtel, 35700 Rennes Rennes Samedi 7 février 2026, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

L’IUT de Rennes vous ouvre ses portes le samedi 7 février 2026

Un événement à ne surtout pas manquer : notre journée portes ouvertes !

Venez à la rencontre de nos étudiants et enseignants, une occasion unique de poser toutes vos questions sur notre offre de formations, nos parcours (B.U.T., licences professionnelles, Master MAE) et la vie étudiante à Rennes.

Rendez-vous à Rennes **le samedi 7 février 2026** de 9h à 17h sur :

**le site du Clos Courtel,** au 3 rue du Clos Courtel pour les départements : Chimie, GEII, GCCD, GMP.

**sur le campus de Beaulieu,** Bâtiment 8, 263 Av. Général Leclerc, pour les départements GEA et Carrières sociales Animation Sociale et Socioculturelle.

À bientôt !

