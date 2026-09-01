Journée Portes ouvertes 35ème RAP TARBES Tarbes
samedi 19 septembre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Journée Portes ouvertes 35ème RAP
TARBES 29 rue Aristide Briand Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’univers des artilleurs parachutistes, rencontrer les militaires du régiment et partager un moment convivial en famille ou entre amis !
AU PROGRAMME
– Démonstrations dynamiques
– Présentation de matériels
– Animations et nombreuses découvertes pour petits et grands
Réservez dès maintenant ces dates dans votre agenda !
Informations pratiques :
Samedi & dimanche à partir de 10h
Restauration & buvette sur place
.
TARBES 29 rue Aristide Briand Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Come discover the world of the paratrooper artillerymen, meet the soldiers of the regiment, and enjoy a fun time with family or friends!
ON THE PROGRAM
– Action-packed demonstrations
– Equipment showcase
– Activities and plenty of things to discover for all ages
Mark these dates in your calendar now!
Practical information:
Saturday & Sunday starting at 10 a.m.
Food and refreshments available on site
L’événement Journée Portes ouvertes 35ème RAP Tarbes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de Tarbes|CDT65
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