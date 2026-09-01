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AGENDA · Tarbes

Journée Portes ouvertes 35ème RAP TARBES Tarbes

samedi 19 septembre 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
TARBES
Adresse
29 rue Aristide Briand
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Tarbes

Journée Portes ouvertes 35ème RAP

TARBES 29 rue Aristide Briand Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir l’univers des artilleurs parachutistes, rencontrer les militaires du régiment et partager un moment convivial en famille ou entre amis !

AU PROGRAMME
– Démonstrations dynamiques
– Présentation de matériels
– Animations et nombreuses découvertes pour petits et grands

Réservez dès maintenant ces dates dans votre agenda !

Informations pratiques :
Samedi & dimanche à partir de 10h
Restauration & buvette sur place
  .

TARBES 29 rue Aristide Briand Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the world of the paratrooper artillerymen, meet the soldiers of the regiment, and enjoy a fun time with family or friends!

ON THE PROGRAM
– Action-packed demonstrations
– Equipment showcase
– Activities and plenty of things to discover for all ages

Mark these dates in your calendar now!

Practical information:
Saturday & Sunday starting at 10 a.m.
Food and refreshments available on site

L’événement Journée Portes ouvertes 35ème RAP Tarbes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de Tarbes|CDT65

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