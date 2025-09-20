Journée portes ouvertes à la Banque de France de Pau : ensemble dialoguons Banque de France, site de Pau Pau

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Venez découvrir l’hôtel particulier du XIXe siècle, les missions et les équipes de la Banque de France.

Une conférence sur l’actualité économique internationale sera organisée à 10h30 et à 14h30.

© Banque de france