Journée portes ouvertes à la bibliothèque place Arthur-Albert Béning-lès-Saint-Avold
Journée portes ouvertes à la bibliothèque place Arthur-Albert Béning-lès-Saint-Avold samedi 2 mai 2026.
Béning-lès-Saint-Avold
Journée portes ouvertes à la bibliothèque
place Arthur-Albert foyer communal à côté de la mairie et de l’école Béning-lès-Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Journée portes ouvertes à la bibliothèque communale. Entrée libre, café-gâteaux offert. Venez découvrir nos clubs de lecture ! Lire, échanger, partager… rejoignez-nous !!Tout public
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place Arthur-Albert foyer communal à côté de la mairie et de l’école Béning-lès-Saint-Avold 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 04 75 79
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English :
Open day at the local library. Free admission, coffee and cakes available. Come and discover our book clubs! Read, exchange, share… join us!
L’événement Journée portes ouvertes à la bibliothèque Béning-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH