Journée portes ouvertes à la bibliothèque place Arthur-Albert Béning-lès-Saint-Avold

Béning-lès-Saint-Avold

Journée portes ouvertes à la bibliothèque

place Arthur-Albert foyer communal à côté de la mairie et de l’école Béning-lès-Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Journée portes ouvertes à la bibliothèque communale. Entrée libre, café-gâteaux offert. Venez découvrir nos clubs de lecture ! Lire, échanger, partager… rejoignez-nous !!Tout public

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place Arthur-Albert foyer communal à côté de la mairie et de l’école Béning-lès-Saint-Avold 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 04 75 79

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English :

Open day at the local library. Free admission, coffee and cakes available. Come and discover our book clubs! Read, exchange, share… join us!

L’événement Journée portes ouvertes à la bibliothèque Béning-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH