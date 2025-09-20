JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CARRIÈRE DE BRISSAC Brissac

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CARRIÈRE DE BRISSAC

Plongez au cœur de la carrière de Brissac pour découvrir son rôle dans l’économie locale et la préservation de l’environnement.

Participez à des visites guidées immersives pour tout savoir sur l’extraction des matériaux, la fabrication du béton et les engins utilisés.

De nombreuses activités sont prévues pour petits et grands une occasion unique à ne pas manquer !

Gratuit. Parking gratuit sur place. Chaussures fermées obligatoires .

Devois de la Vernède Brissac 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 55 07 71 marielaurence.ronda@colas.com

English :

Dive into the heart of the Brissac quarry to discover its role in the local economy and environmental preservation.

German :

Tauchen Sie in den Steinbruch von Brissac ein und erfahren Sie mehr über seine Rolle in der lokalen Wirtschaft und den Umweltschutz.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della cava di Brissac per scoprire il suo ruolo nell’economia locale e nella conservazione dell’ambiente.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la cantera de Brissac para descubrir su papel en la economía local y la conservación del medio ambiente.

