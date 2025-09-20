JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CARRIÈRE DE LUNEL Villetelle

1 Route de Saturargues Villetelle Hérault

20 septembre 2025 9h30-12h & 14h-17h

Carrières des Garrigues

Email contact@carriereslrm.fr

Activités gratuites sur inscription

Ainsi, de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h, venez découvrir le monde des carrières et matériaux de construction !

Au programme

Visite du site en petit train avec la découverte de nos activités et en particulier le recyclage des matériaux et le pôle d’économie circulaire ;

Manège à engins avec la possibilité de vous retrouver au volant de ces engins de chantier hors norme

Tyrolienne

Pêche à la truite dans le lac de Combe Blanque

Mini motos

Jeux concours.

Bref, c’est une journée alliant découverte et animations qui vous est proposée gratuitement. Pour participer, il suffit de réserver auprès de LRM par mail contact@carriereslrm.fr. A midi, l’apéritif du Carrier vous sera offert ! .

1 Route de Saturargues Villetelle 34400 Hérault Occitanie

English :

september 20, 2025 ? 9:30am-12pm & 2pm-5pm

Carrières des Garrigues

Email contact@carriereslrm.fr

Free activities on registration

German :

20. September 2025 ? 9.30-12 Uhr & 14-17 Uhr

Carrières des Garrigues

E-Mail: contact@carriereslrm.fr

Kostenlose Aktivitäten nach Anmeldung

Italiano :

20 settembre 2025 ? 9.30-12.00 e 14.00-17.00

Carrières des Garrigues

Email contact@carriereslrm.fr

Attività gratuite su iscrizione

Espanol :

20 de septiembre de 2025 ? 9h30-12h00 & 14h00-17h00

Carreras de las Garrigues

Correo electrónico: contact@carriereslrm.fr

Actividades gratuitas previa inscripción

