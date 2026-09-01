JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE Combes
samedi 26 septembre 2026 · Combes
Informations pratiques
Combes
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE
Combes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La caserne de Combes vous convie à sa journée portes ouvertes le 26 09 2026, de 8h à 23h.
Trail / Rando off de 10 et 20km balisés
Tombola et concours avec gains
Parcours du petit pompier
Exposition et démonstration des spécialités pompiers
Snaking et buvette
Soirée brasucade sur réservation au 06 34 18 85 36
8€ versés pour NILS = 1 arbre replanté ensemble reconstruisons notre forêt
La caserne de Combes vous convie à sa journée portes ouvertes le 26 09 2026, de 8h à 23h.
Trail / Rando off de 10 et 20km balisés
Tombola et concours avec gains
Parcours du petit pompier
Exposition et démonstration des spécialités pompiers
Snaking et buvette
Soirée brasucade sur réservation au 06 34 18 85 36
8€ versés pour NILS = 1 arbre replanté ensemble reconstruisons notre forêt .
Combes 34240 Hérault Occitanie +33 6 34 18 85 36
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English :
The Combes Fire Station invites you to its open house on September 26, 2026, from 8:00 a.m. to 11:00 p.m.
10- and 20-km marked trail runs and off-road hikes
Raffle and contests with prizes
Little Firefighter Course
Exhibition and demonstration of firefighting specialties
Snacking and refreshments
Barbecue evening—reservations required at 06 34 18 85 36
8? donated to NILS = 1 tree replanted—let’s rebuild our forest together
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE Combes a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB