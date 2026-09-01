Informations pratiques

Combes

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE

Combes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La caserne de Combes vous convie à sa journée portes ouvertes le 26 09 2026, de 8h à 23h.

Trail / Rando off de 10 et 20km balisés

Tombola et concours avec gains

Parcours du petit pompier

Exposition et démonstration des spécialités pompiers

Snaking et buvette

Soirée brasucade sur réservation au 06 34 18 85 36

8€ versés pour NILS = 1 arbre replanté ensemble reconstruisons notre forêt

La caserne de Combes vous convie à sa journée portes ouvertes le 26 09 2026, de 8h à 23h.

Trail / Rando off de 10 et 20km balisés

Tombola et concours avec gains

Parcours du petit pompier

Exposition et démonstration des spécialités pompiers

Snaking et buvette

Soirée brasucade sur réservation au 06 34 18 85 36

8€ versés pour NILS = 1 arbre replanté ensemble reconstruisons notre forêt .

Combes 34240 Hérault Occitanie +33 6 34 18 85 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Combes Fire Station invites you to its open house on September 26, 2026, from 8:00 a.m. to 11:00 p.m.

10- and 20-km marked trail runs and off-road hikes

Raffle and contests with prizes

Little Firefighter Course

Exhibition and demonstration of firefighting specialties

Snacking and refreshments

Barbecue evening—reservations required at 06 34 18 85 36

8? donated to NILS = 1 tree replanted—let’s rebuild our forest together

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE Combes a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB