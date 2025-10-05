Journée Portes Ouvertes à la Chèvrerie d’Élise Chèvrerie d’Élise Le Plessis-Hébert

Journée Portes Ouvertes à la Chèvrerie d’Élise

Chèvrerie d’Élise 9 rue de la mare du four Le Plessis-Hébert Eure

La Chèvrerie d’Élise vous ouvre ses portes pour une journée conviviale en pleine nature ! Venez découvrir la ferme et ses animaux, rencontrer des producteurs locaux et profiter d’un marché gourmand.

Au programme animations pour petits et grands avec battage à l’ancienne, exposition de matériel agricole, promenades en calèche et démonstrations variées.

Une petite pause gourmande ? Restauration disponible sur place.

Entrée et parking gratuits. .

Chèvrerie d’Élise 9 rue de la mare du four Le Plessis-Hébert 27120 Eure Normandie +33 2 32 26 06 55

