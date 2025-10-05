Journée Portes Ouvertes à la Chèvrerie d’Élise Chèvrerie d’Élise Le Plessis-Hébert
Journée Portes Ouvertes à la Chèvrerie d’Élise Chèvrerie d’Élise Le Plessis-Hébert dimanche 5 octobre 2025.
Journée Portes Ouvertes à la Chèvrerie d’Élise
Chèvrerie d’Élise 9 rue de la mare du four Le Plessis-Hébert Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
La Chèvrerie d’Élise vous ouvre ses portes pour une journée conviviale en pleine nature ! Venez découvrir la ferme et ses animaux, rencontrer des producteurs locaux et profiter d’un marché gourmand.
Au programme animations pour petits et grands avec battage à l’ancienne, exposition de matériel agricole, promenades en calèche et démonstrations variées.
Une petite pause gourmande ? Restauration disponible sur place.
Entrée et parking gratuits. .
Chèvrerie d’Élise 9 rue de la mare du four Le Plessis-Hébert 27120 Eure Normandie +33 2 32 26 06 55
English : Journée Portes Ouvertes à la Chèvrerie d’Élise
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Portes Ouvertes à la Chèvrerie d’Élise Le Plessis-Hébert a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération