Windstein

Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein

Route de Nehwiller Windstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

En famille ou entre amis venez passer une belle journée dans une vallée verdoyante à la découverte d’un joli marché de producteurs et d’artisans, de jolies biquettes, et de délicieux fromages !

En famille ou entre amis venez passer une belle journée dans une vallée verdoyante à la découverte d’un joli marché de producteurs et d’artisans, de jolies biquettes, et de délicieux fromages ! 0 .

Route de Nehwiller Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 16 54 64 morgane.ball8@gmail.com

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English :

With your family or friends, come and spend a beautiful day in a green valley to discover a pretty market of producers and craftsmen, pretty biquettes, and delicious cheeses!

L’événement Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein Windstein a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte