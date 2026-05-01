Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein Windstein
Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein Windstein dimanche 24 mai 2026.
Windstein
Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein
Route de Nehwiller Windstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
En famille ou entre amis venez passer une belle journée dans une vallée verdoyante à la découverte d’un joli marché de producteurs et d’artisans, de jolies biquettes, et de délicieux fromages !
En famille ou entre amis venez passer une belle journée dans une vallée verdoyante à la découverte d’un joli marché de producteurs et d’artisans, de jolies biquettes, et de délicieux fromages ! 0 .
Route de Nehwiller Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 16 54 64 morgane.ball8@gmail.com
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English :
With your family or friends, come and spend a beautiful day in a green valley to discover a pretty market of producers and craftsmen, pretty biquettes, and delicious cheeses!
L’événement Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein Windstein a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Windstein (Bas-Rhin)
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- Marché des producteurs Windstein 5 juillet 2026