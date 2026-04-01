Béthonvilliers

Journée portes ouvertes à la chèvrerie et bergerie

Lieu-dit Le Boulay Béthonvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Journée portes ouvertes à la ferme

Venez découvrir les coulisses de la chèvrerie des Pampilles du Perche et de la bergerie de L’Agneau Perché lors d’une journée conviviale !

Au programme marché de producteurs locaux, animations, tonte de moutons, visites et restauration sur place.

Journée portes ouvertes à la ferme

Venez découvrir les coulisses de la chèvrerie des Pampilles du Perche et de la bergerie de L’Agneau Perché lors d’une journée conviviale !

Au programme marché de producteurs locaux, animations, tonte de moutons, visites et restauration sur place. .

Lieu-dit Le Boulay Béthonvilliers 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lespampillesduperche@gmail.com

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English :

Open day at the farm

Come and take a behind-the-scenes look at the Pampilles du Perche goat farm and the L?Agneau Perché sheepfold during a fun-filled day!

On the program: local producers’ market, entertainment, sheep shearing, tours and on-site catering.

L’événement Journée portes ouvertes à la chèvrerie et bergerie Béthonvilliers a été mis à jour le 2026-04-17 par OTs DU PERCHE