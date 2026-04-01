Journée portes ouvertes à la chèvrerie et bergerie Béthonvilliers
Journée portes ouvertes à la chèvrerie et bergerie Béthonvilliers dimanche 26 avril 2026.
Béthonvilliers
Journée portes ouvertes à la chèvrerie et bergerie
Lieu-dit Le Boulay Béthonvilliers Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Journée portes ouvertes à la ferme
Venez découvrir les coulisses de la chèvrerie des Pampilles du Perche et de la bergerie de L’Agneau Perché lors d’une journée conviviale !
Au programme marché de producteurs locaux, animations, tonte de moutons, visites et restauration sur place.
Journée portes ouvertes à la ferme
Venez découvrir les coulisses de la chèvrerie des Pampilles du Perche et de la bergerie de L’Agneau Perché lors d’une journée conviviale !
Au programme marché de producteurs locaux, animations, tonte de moutons, visites et restauration sur place. .
Lieu-dit Le Boulay Béthonvilliers 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lespampillesduperche@gmail.com
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English :
Open day at the farm
Come and take a behind-the-scenes look at the Pampilles du Perche goat farm and the L?Agneau Perché sheepfold during a fun-filled day!
On the program: local producers’ market, entertainment, sheep shearing, tours and on-site catering.
L’événement Journée portes ouvertes à la chèvrerie et bergerie Béthonvilliers a été mis à jour le 2026-04-17 par OTs DU PERCHE