Journée portes ouvertes à la Cidrerie Hic Cidrerie Hic Sadirac

Journée portes ouvertes à la Cidrerie Hic

Cidrerie Hic 57 route de Saint-Caprais Sadirac Gironde

La Cidrerie Hic vous ouvre ses portes de 14 h à 19 h pour une après-midi conviviale et festive. Les visiteurs pourront découvrir les coulisses de la fabrication du cidre à travers une visite guidée et profiter de dégustations de jus et de cidres. Des jeux en bois seront installés pour petits et grands, afin de partager un moment ludique. Un goûter sera offert à tous les participants et une remise spéciale de 10% sera proposée en boutique. L’événement est gratuit et accessible à tous, que vous veniez en famille, entre amis ou simplement par curiosité. Une belle occasion de soutenir un savoir-faire local. .

Cidrerie Hic 57 route de Saint-Caprais Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 32 58 55 pomme@cidrerie-hic.fr

