Journée portes-ouvertes à la distillerie Nusbaumer Steige

Journée portes-ouvertes à la distillerie Nusbaumer

4 Rue des Jardinets Steige Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Journée portes ouvertes à la distillerie Nusbaumer !

À l’occasion des 42èmes Journées Européennes du Patrimoine ainsi que les 20 ans du label Entreprise du Patrimoine Vivant, nous vous ouvrons nos portes le temps d’une journée spéciale.

Cet évènement sera également l’occasion de vous présenter officiellement notre toute premier whisky !

Retrouvez nous à Steige de 10h à 17h au chai de vieillissement & à la distillerie ce dimanche 21 Septembre !

Programme

• Visites du chai de vieillissement du whisky (autre point de rendez-vous dans le village, 4 rue des Jardinets), de 10h à 12h & de 13h à 17h

• Visites libres de la distillerie au 23 Grand’Rue, de 10h à 12h & de 13h à 17h

• Rencontres avec nos distillateurs

• Dégustations de nos spiritueux et bien sûr du whisky !

Afin de rendre cette journée encore plus conviviale, nous vous proposons

Un Apéritif du Patrimoine à 12h15 avec un cocktail offert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine*

Un bar Nusbaumer avec cocktails, vins locaux & softs

Une restauration locale avec les Délices de Joséphine & La Ferme du Manou

Un bar à bières artisanales de la Brasserie du Vignoble, la BRA’V

Une offre exclusive de -10% sur toute la boutique ce jour-ci !

NB le chai de vieillissement est situé dans le village de Steige mais à 1,5km de la distillerie, prévoir d’être véhiculé. L’idéal est de commencer votre visite par le chai de vieillissement.

*en partenariat avec la Maison des Vins & Spiritueux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

4 Rue des Jardinets Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 16 53 visites@jos-nusbaumer.com

