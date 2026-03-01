Journée portes ouvertes à la ferme à Traubach-le-Bas Traubach-le-Bas
Journée portes ouvertes à la ferme à Traubach-le-Bas Traubach-le-Bas samedi 14 mars 2026.
Journée portes ouvertes à la ferme à Traubach-le-Bas
53 rue principale Traubach-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 17:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Journée portes ouvertes à la ferme du Roetling
La ferme du roetling située à Traubach-le-Bas organise une journée portes ouvertes le . À cette occasion, ils souhaitent faire découvrir au public leur exploitation de savoir-faire ainsi que leurs produits fermiers.
Au programme de la journée
– visite de la ferme
– découverte de notre activité
– dégustation et vente de nos produits
– buvette et petite restauration sur place .
53 rue principale Traubach-le-Bas 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 49 59 11 54 mayalemoine@yahoo.fr
English :
Open day at Roetling farm
