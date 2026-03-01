Journée portes ouvertes à la ferme à Traubach-le-Bas Traubach-le-Bas

Journée portes ouvertes à la ferme à Traubach-le-Bas

53 rue principale Traubach-le-Bas Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 17:30:00

2026-03-14

Journée portes ouvertes à la ferme du Roetling

La ferme du roetling située à Traubach-le-Bas organise une journée portes ouvertes le . À cette occasion, ils souhaitent faire découvrir au public leur exploitation de savoir-faire ainsi que leurs produits fermiers.

Au programme de la journée

– visite de la ferme

– découverte de notre activité

– dégustation et vente de nos produits

– buvette et petite restauration sur place .

53 rue principale Traubach-le-Bas 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 49 59 11 54 mayalemoine@yahoo.fr

English :

Open day at Roetling farm

