Journée portes ouvertes à la Ferme des Serres Ferme des Serres Gajac

Ferme des Serres 1 Serres Gajac Gironde

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Venez profiter le temps de cette journée portes ouvertes d’un moment convivial et festif !

Il y en a pour tous les goûts !

Dès 10h avec un marché gourmand

10h30 visite de la fermer

12h30 concert

Pour le déjeuner sur réservation, découvrez les produits de la ferme au creux de votre assiette avec des planches de charcuterie, fromages, etc, en plats du porcelet, ou bœuf (en tartare ou à la bordelaise) et en dessert une tarte tatin ou une panna cota.

Animation tombola et concours de belote !

Découvrez le travail remarquable de cette entreprise familiale et dynamique, installée depuis 30 ans dans le bazadais en participant à une visite de la ferme, entre vaches, cochons et moutons bio et élevés en plein air qui cohabitent tous ensemble ! .

