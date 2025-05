Journée Portes Ouvertes à La Ferme Des Tabliers – Crayssac, 24 mai 2025 14:00, Crayssac.

Lot

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

2025-05-24

Envie de rencontrer et caresser les bébés chèvres trop mignons ?

Venez passer l’aprés-midi à La Ferme Des Tabliers pour découvrir l’élevage de chèvres angora de Crayssac. Une parenthèse douce, joyeuse et pleine de poils (tout doux, promis).

– Rencontres câlines avec nos chèvres et leurs petits chevreaux

– Découvrez les produits fabriqués avec la laine des chèvres, du mohair local, éthique et ultra-doux (idées cadeaux fête des mères

– Pause gourmande avec buvette et douceurs produits de la ferme et produits des copains et copines !

Un moment tranquille, pour se reconnecter à l’essentiel la nature, les animaux et les bons produits.

ENTREE GRATUITE

infos 0673744009 FB/insta lafermedestabliers .

La Ferme des Tabliers

Crayssac 46150 Lot Occitanie +33 6 73 74 40 09

English :

Would you like to meet and stroke the cute baby goats?

Come and spend an afternoon at La Ferme Des Tabliers to discover the Crayssac Angora goat farm. A sweet, happy and furry interlude (soft, I promise).

German :

Möchten Sie die süßen Babyziegen kennenlernen und streicheln?

Verbringen Sie einen Nachmittag auf La Ferme Des Tabliers und entdecken Sie die Angorazucht von Crayssac. Eine süße, fröhliche und haarige Auszeit (ganz weich, versprochen).

Italiano :

Volete conoscere e accarezzare i simpatici capretti?

Venite a trascorrere il pomeriggio a La Ferme Des Tabliers e a scoprire l’allevamento di capre d’angora di Crayssac. Sarà una parentesi dolce e gioiosa, piena di peli (peli morbidi, promesso).

Espanol :

¿Le gustaría conocer y acariciar a las simpáticas crías de cabra?

Venga a pasar una tarde en La Ferme Des Tabliers y descubra la granja de cabras de Angora de Crayssac. Un interludio dulce y feliz lleno de pelo (suave, lo prometo).

