Journée portes ouvertes à la ferme Durbois Billancelles
Journée portes ouvertes à la ferme Durbois Billancelles samedi 20 juin 2026.
Billancelles
Journée portes ouvertes à la ferme Durbois
Billancelles Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Journée portes ouvertes à la ferme Durbois
Journée portes ouvertes à la ferme Durbois à Billancelles le 20 juin 2026, entrée gratuite de 10h à 18h.
Venez découvrir
– L’élevage de cochons en plein air,
– Les animaux de la ferme,
– Balade en calèche avec nos Percherons,
– Animations pour les enfants,
– Marché de producteurs locaux,
– Tombola
– Concours de pâté de campagne
Soirée festive à partir de 20h, avec dégustation de cochon grillé à la broche dans une ambiance musicale et chaleureuse. Sur réservation. .
Billancelles 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 35 55 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open day at the Durbois farm
L’événement Journée portes ouvertes à la ferme Durbois Billancelles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE