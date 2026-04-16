Billancelles

Journée portes ouvertes à la ferme Durbois

Billancelles Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Journée portes ouvertes à la ferme Durbois

Journée portes ouvertes à la ferme Durbois à Billancelles le 20 juin 2026, entrée gratuite de 10h à 18h.

Venez découvrir

– L’élevage de cochons en plein air,

– Les animaux de la ferme,

– Balade en calèche avec nos Percherons,

– Animations pour les enfants,

– Marché de producteurs locaux,

– Tombola

– Concours de pâté de campagne

Soirée festive à partir de 20h, avec dégustation de cochon grillé à la broche dans une ambiance musicale et chaleureuse. Sur réservation. .

Billancelles 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 35 55 30

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English :

Open day at the Durbois farm

L’événement Journée portes ouvertes à la ferme Durbois Billancelles a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE