Journée portes ouvertes à la ferme intégrale La Ferme Intégrale La Baume-d’Hostun
Journée portes ouvertes à la ferme intégrale La Ferme Intégrale La Baume-d’Hostun dimanche 12 avril 2026.
La Baume-d’Hostun
Journée portes ouvertes à la ferme intégrale
La Ferme Intégrale 222 rue des Bleuets La Baume-d’Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
La Ferme Intégrale, startup drômoise spécialisée dans le développement de fermes aquaponiques à grande échelle, organise sa deuxième Journée portes ouvertes pour faire découvrir sa première ferme aquaponique au grand public.
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La Ferme Intégrale 222 rue des Bleuets La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 25 77 45 contact@ferme-integrale.org
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English :
Ferme Intégrale, a Drôme-based startup specializing in the development of large-scale aquaponic farms, is organizing its second Open House to introduce the general public to its first aquaponic farm.
L’événement Journée portes ouvertes à la ferme intégrale La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2025-03-13 par Valence Romans Tourisme