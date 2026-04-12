Journée portes ouvertes à la ferme intégrale La Ferme Intégrale La Baume-d’Hostun

La Baume-d’Hostun

Journée portes ouvertes à la ferme intégrale

La Ferme Intégrale 222 rue des Bleuets La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La Ferme Intégrale, startup drômoise spécialisée dans le développement de fermes aquaponiques à grande échelle, organise sa deuxième Journée portes ouvertes pour faire découvrir sa première ferme aquaponique au grand public.

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La Ferme Intégrale 222 rue des Bleuets La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 25 77 45 contact@ferme-integrale.org

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English :

Ferme Intégrale, a Drôme-based startup specializing in the development of large-scale aquaponic farms, is organizing its second Open House to introduce the general public to its first aquaponic farm.

L’événement Journée portes ouvertes à la ferme intégrale La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2025-03-13 par Valence Romans Tourisme