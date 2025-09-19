Journée Portes Ouvertes à la Ferme R’éveil Entre histoire et renaissance solidaire ! Wasquehal

19 rue Louise Michel Wasquehal Nord

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 17:30:00

Venez découvrir un lieu chargé d’histoire devenu un espace de vie et de solidarité ! Ancienne ferme emblématique du quartier du Petit Cottignies à Wasquehal, la ferme Jovenaux a traversé les siècles, de ses origines agricoles à son renouveau social.

Aujourd’hui, elle est le cœur battant de l’association R’éveil AFTC Nord-Pas de Calais qui accompagne des personnes victimes de traumatismes crâniens dans un cadre bienveillant et paisible. À l’occasion de cette journée portes ouvertes, plongez dans le passé de ce site patrimonial, et découvrez comment il est devenu un lieu d’accueil, d’écoute et de reconstruction.

Au programme

Visite guidée de la ferme et de ses transformations

Rencontres avec les résidents, les équipes et les bénévoles

Ateliers participatifs, animations et jeux pour petits et grands

Un événement pour mieux comprendre, se souvenir, et construire ensemble un avenir solidaire. .

19 rue Louise Michel Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 15 76 coma-reveil.coordination@nordnet.fr

