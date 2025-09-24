Journée Portes Ouvertes à « La Maison » de la Ligue contre le cancer Comité de Paris de la Ligue contre le cancer Paris

Journée Portes Ouvertes à « La Maison » de la Ligue contre le cancer Comité de Paris de la Ligue contre le cancer Paris mercredi 24 septembre 2025.

Le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer a récemment déménagé du 13e au 19e arrondissement et a créé « La Maison », un lieu inclusif et chaleureux qui accompagne gratuitement les personnes malades et leurs proches tout au long de leur parcours face à la maladie. Nous menons également des actions d’information et de sensibilisation auprès du grand public sur la nutrition, l’alcool, le tabac, ainsi que sur les dépistages.

À travers cette journée Portes Ouvertes, nous souhaitons vous faire découvrir nos actions et nos services gratuits, accessibles à tous.

Les ateliers prévus à la découverte

Pour le grand public :

Escape Game sur l’alcool

Pour les patients et les proches :

Socio-esthétique

Yoga

Diététique

Art-thérapie

Inscription obligatoire pour participer aux activités : lucille.denis@ligue-cancer.net – 01 45 00 99 18

Le mercredi 24 septembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Inscription obligatoire

Public adultes. A partir de 16 ans.

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer 32 avenue Corentin Cariou 75019 Parc de la Cité des sciences et de l’industrie, sous les arcadesParis

https://www.ligue-cancer.net/75-paris/actualites/journee-portes-ouvertes-de-la-maison +33145009918 lucille.denis@ligue-cancer.net