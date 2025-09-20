Journée Portes Ouvertes à la Maison Joseph Cartron Maison Joseph Cartron Nuits-Saint-Georges

Entrée libre | Achat sur place possible.

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:30:00+

Fin : 2025-09-20T13:30:00+ – 2025-09-20T18:+

La journée portes ouvertes de la Maison Joseph Cartron vous permet de parcourir un lieu unique présent depuis cinq générations, de rentrer dans son univers en découvrant son savoir-faire local et la qualité de ses références. Visitez le site Cartron, apprenez les étapes de production et du savoir-faire familial, prenez des photos souvenirs, dégustez les meilleurs cocktails, notamment le célèbre Cartron Cassis Crush, jouez au jeu des saveurs et tentez de gagner un produit signé Cartron !

Maison Joseph Cartron 25 rue Docteur Louis Legrand, 21700 Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 68 30 28 79 https://cartron.fr/ https://www.instagram.com/maison.cartron/;https://boutique-cartron.fr/;https://www.facebook.com/maison.cartron Maison familiale de liquoristes depuis 1882, producteur de produit de qualité, elle met en avant le savoir-faire local et la qualité de ses références. Pour la première fois, la Maison ouvre ses portes lors de l’apéritif du patrimoine. Au programme : visite, photobooth, jeu concours, dégustations de cocktails phares de la Maison. Places de parking à proximité de la gare routière et ferroviaire de Nuits-Saint-Georges.

© Marilou Berger