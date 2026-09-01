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AGENDA · La Roche-Jaudy

Journée portes ouvertes à La Roche-Derrien Canoë-Kayak La Roche-Derrien Canoë Kayak La Roche-Jaudy

samedi 12 septembre 2026 · La Roche-Derrien Canoë Kayak · La Roche-Jaudy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Roche-Derrien Canoë Kayak
Adresse
Base des Prajou
Ville
22450 La Roche-Jaudy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

La Roche-Jaudy

Journée portes ouvertes à La Roche-Derrien Canoë-Kayak

La Roche-Derrien Canoë Kayak Base des Prajou La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Portes ouverte du club de Kayak de La Roche-Derrien pour découvrir toutes les activités proposées.
Buvette et restauration sur place   .

La Roche-Derrien Canoë Kayak Base des Prajou La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 18 90 37 

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English :

L’événement Journée portes ouvertes à La Roche-Derrien Canoë-Kayak La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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