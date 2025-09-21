Journée portes ouvertes à La Seine Musicale La Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Journée portes ouvertes à La Seine Musicale Dimanche 21 septembre, 10h00 La Seine Musicale Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Seine Musicale ouvre ses portes le dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h.

À l’occasion de cette journée portes ouvertes, de nombreuses animations vous sont proposées : visites guidées du bâtiment et des salles de concert, concerts en intérieur et en plein air, répétitions ouvertes, danse, masterclasses, découverte de la nouvelle installation immersive au SeineLab, lieu d’expérimentation autour du son et du numérique et de ses ateliers jeune public, expériences en réalité virtuelle… et bien d’autres surprises ! Une journée conviviale, gratuite et en accès libre* pour découvrir la programmation haute en couleurs de la saison 2025/2026 de La Seine Musicale, du Département des Hauts-de-Seine et des résidents. Les Journées du patrimoine c’est bien sûr l’occasion de (re)découvrir le bâtiment conçu par l’architecte japonais Shigeru Ban, associé au Français Jean de Gastines, inauguré en avril 2017.

*certains événements seront accessibles sur réservation, à partir de septembre 2025 et dans la limite des places disponibles, sur www.laseinemusicale.com :

– Le Bal de Paris de Blanca Li (spectacle vivant et immersif en réalité virtuelle) au Grand Salon – Horaires des séances : 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h15, 16h45, 17h15, 17h45

– 11h-13h : Atelier d’improvisation de Jean-François Zygel (atelier d’improvisation avec amateurs) à l’Auditorium Patrick Devedjian

– 14h et 15h30 : « Le concert des oiseaux » par l’ensemble La Rêveuse (tout public, à partir de 5 ans), en Petite Seine

– 15h30-18h : répétition ouverte d’Insula orchestra dirigé par Laurence Equilbey (Beethoven, symphonie n°5) à l’Auditorium Patrick Devedjian

– 14h30-12h30 / 14h-17h30 : démonstration des ateliers jeune public du SeineLab autour du son et du numérique, par session de 15 mn, avec les médiateurs de l’Ircam-Centre Pompidou

Au Club, un espace famille : accessible de 10h à 18h pour vous poser pour un moment de calme, colorier, jouer, découvrir des vidéos musicales et faire des expériences en réalité virtuelle autour de la musique classique !

La Seine Musicale Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France +33174345353 https://www.laseinemusicale.com [{« link »: « http://www.laseinemusicale.com »}] Inaugurée en avril 2017, La Seine Musicale est une salle de spectacles d’envergure de l’Ouest Parisien, située sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt, devenue en 8 ans l’île de toutes les musiques et de tous les spectacles. Ce navire musical, conçu par les architectes français et japonais Jean de Gastines et Shigeru Ban, est un véritable chef-d’œuvre architectural, un paquebot de 40 000 m2 avec des espaces dédiés à la musique, des expositions, des promenades et des restaurants.

L’ensemble est composé de deux grandes salles, l’une, la Grande Seine, d’une capacité allant jusqu’à 6 800 places selon les configurations, utilisée pour des ballets et des spectacles et concerts de grande envergure et une autre, l’Auditorium Patrick Devedjian, de 1 150 places assises, dédiée à la musique classique et jazz ou à d’autres projets musicaux et créations scéniques. Métro Ligne 9 : Station Pont de Sèvres (terminus). Suivez ensuite la signalisation. Tramway 2 : Station Brimborion. Suivez ensuite la signalisation, puis empruntez la passerelle piétonne : le Parvis de La Seine Musicale se trouvera devant vous. BUS : Station Pont de Sèvres. Lignes 169, 171, 179, 291, 426, 467. Station Cours de l’Île Seguin. Lignes 42, 260, 389.

© CD92/Julia Brechler