Journée portes ouvertes à La Source-La Guéroulde La Guéroulde Breteuil

La Guéroulde, 3 Rue de la Poultière, Breteuil, Eure

Début : 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13 18:30:00

2025-09-13

La Source Garouste-La Guéroulde vous accueille lors de sa journée portes ouvertes, le samedi 13 septembre 2025, de 13h30 à 18h30. Au programme, exposition des ateliers La naissance et le vivant , initiations pour les tout-petits, animations en plein air, spectacles et concerts. L’événement prendra une dimension particulière avec la venue de Florent Pagny, parrain de cette édition. Le chanteur sera présent de 15 h à 17 h pour rencontrer les jeunes, échanger avec eux et découvrir leurs réalisations.

Au programme

*De 13h30 à 17h30, aux ateliers EXPOSITION ATELIER XXXl « la naissance et le vivant »

Exposition de travaux d’enfants et d’œuvres contemporaines des artistes en résidence Benoit Azar, Evantias Chaudiat, Alice Guérin, Maeline Li, Manoocha, Alexandra Palavasson.

*De 13h30 à 17h30 dans le parc ANIMATIONS organisées et menées par les jeunes et bénévoles de la Source-La Guéroulde et l’EVS.

*14h au studio de création SPECTACLE L’histoire de la petite graine qui monte. Une création portée par les artistes Daniel Mayar et Amanda Pinto Da Silva, avec douze enfants. Durée 20 minutes.

* De 14h à 17h dans le parc ATELIER d’initiation artistique proposé par l’artiste Laurie Noyelle.

* De 15 h à 16 h 30, dans le parc CONCERT de Drissia, chanteuse et interprète du territoire de l’Inse27.

* 15h30 au studio de création SPECTACLE L’histoire de la petite graine qui monte. Une création portée par les artistes Daniel Mayar et Amanda Pinto Da Silva, avec douze enfants. Durée 20 minutes.

* De 15h30 à 16h au sein de l’atelier 4 ATELIER d’éveil artistique pour les tout-petits. Durée, 15 minutes env.

*17h15, dans le parc CONCERT du groupe The Songwriters, en partenariat avec La Ruche & Le Silo.

L’exposition Atelier XXXl est ouverte au public du jeudi 18 septembre au vendredi 12 octobre 2025, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée gratuite.

Fondée en 1991, l’association La Source Garouste place l’art au service du social.

Elle œuvre pour l’épanouissement des enfants en situation de fragilité en leur donnant accès à la création artistique, convaincue que celle-ci est un levier d’inclusion et de confiance en soi. .

La Guéroulde 3 Rue de la Poultière Breteuil 27160 Eure Normandie +33 2 32 35 91 41

