Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons Villa Rose de Mons La Brède

Villa Rose de Mons 12 Avenue de Viana La Brède Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Samedi 20 septembre 2025, de 10h00 à 18h00

Venez découvrir notre Résidence Services Seniors lors d’une journée exceptionnelle ! Rencontrez les résidents et les équipes, et profitez d’une visite immersive de notre établissement.

Nous vous proposons une Conférence Les 7 merveilles du monde

Plongez dans le passé et venez explorer leur histoire, leur architecture…… »

Animée par Monsieur Philippe ESTRADE à 15h.

Nous vous attendons nombreux pour cette Journée Portes Ouvertes ! .

Villa Rose de Mons 12 Avenue de Viana La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 33 03 30

