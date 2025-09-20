Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons Villa Rose de Mons La Brède
Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons
Villa Rose de Mons La Brède
samedi 20 septembre 2025.
12 Avenue de Viana La Brède Gironde
Samedi 20 septembre 2025, de 10h00 à 18h00
Venez découvrir notre Résidence Services Seniors lors d’une journée exceptionnelle ! Rencontrez les résidents et les équipes, et profitez d’une visite immersive de notre établissement.
Nous vous proposons une Conférence Les 7 merveilles du monde
Plongez dans le passé et venez explorer leur histoire, leur architecture…… »
Animée par Monsieur Philippe ESTRADE à 15h.
Nous vous attendons nombreux pour cette Journée Portes Ouvertes ! .
Villa Rose de Mons 12 Avenue de Viana La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 33 03 30
