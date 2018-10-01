Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons Villa Rose de Mons La Brède samedi 27 juin 2026.

La Brède

Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons

Villa Rose de Mons 12 Avenue de Viana La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

PORTES OUVERTES VILLA ROSE DE MONS

Envie de découvrir notre résidence ? Rejoignez nous pour une journée riche en rencontres, dédiée à votre santé et à la culture !

Samedi 27 Juin 2026

10h à 18h

12 Avenue de Viana, 33650 La Brède

Au programme

Santé & Prévention avec Les Opticiens Mobiles

Exposition des peintures de l’artiste LE ZÈBRE

Rencontre avec nos équipes et visite guidée

C’est l’occasion idéale de passer un moment convivial et instructif.

Que vous soyez voisins, curieux ou à la recherche d’une solution de vie, nous serons ravis de vous accueillir !

Besoin d’infos ? Contactez-nous par téléphone au +33 5 56 33 03 30 .

Villa Rose de Mons 12 Avenue de Viana La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 33 03 30

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English : Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons

L’événement Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons La Brède a été mis à jour le 2026-06-17 par Sud Bordeaux Tourisme