Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons Villa Rose de Mons La Brède
Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons Villa Rose de Mons La Brède samedi 27 juin 2026.
La Brède
Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons
Villa Rose de Mons 12 Avenue de Viana La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
PORTES OUVERTES VILLA ROSE DE MONS
Envie de découvrir notre résidence ? Rejoignez nous pour une journée riche en rencontres, dédiée à votre santé et à la culture !
Samedi 27 Juin 2026
10h à 18h
12 Avenue de Viana, 33650 La Brède
Au programme
Santé & Prévention avec Les Opticiens Mobiles
Exposition des peintures de l’artiste LE ZÈBRE
Rencontre avec nos équipes et visite guidée
C’est l’occasion idéale de passer un moment convivial et instructif.
Que vous soyez voisins, curieux ou à la recherche d’une solution de vie, nous serons ravis de vous accueillir !
Besoin d’infos ? Contactez-nous par téléphone au +33 5 56 33 03 30 .
Villa Rose de Mons 12 Avenue de Viana La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 33 03 30
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English : Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons
L’événement Journée Portes Ouvertes à la Villa Rose de Mons La Brède a été mis à jour le 2026-06-17 par Sud Bordeaux Tourisme
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