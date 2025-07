Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc Lieu-dit Cavarcou Cavarc

Lieu-dit Cavarcou Aéroclub de Cavarc Cavarc Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Venez nombreux aux portes ouvertes pour assister à des démonstration et baptêmes avions et ULM.

Vous y retrouverez une buvette tout au long de la journée ainsi qu’un repas le midi. Pensez à emmenez vos couverts.

Réservation conseillée par mail ou téléphone.

Lieu-dit Cavarcou Aéroclub de Cavarc Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 85 99 contactaeroclubcastillonnes@gmail.com

English : Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc

Come and join us at the open house for demonstrations and first flights in airplanes and microlights.

You’ll find a refreshment bar all day long, as well as a lunchtime buffet. Don’t forget to bring your cutlery.

Reservations recommended by e-mail or telephone.

German : Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc

Kommen Sie zahlreich zum Tag der offenen Tür, um an Vorführungen und Taufen von Flugzeugen und Ultraleichtflugzeugen teilzunehmen.

Es gibt den ganzen Tag über einen Imbiss und ein Mittagessen. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Wir empfehlen Ihnen, per E-Mail oder Telefon zu reservieren.

Italiano :

Venite tutti all’open house per assistere a dimostrazioni e prove di aerei e ultraleggeri.

Durante la giornata ci sarà un bar per il ristoro e un pranzo. Non dimenticate di portare le posate.

È consigliata la prenotazione via e-mail o telefono.

Espanol : Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc

Vengan todos a la jornada de puertas abiertas para ver demostraciones y pruebas de aviones y ultraligeros.

Habrá un bar durante todo el día y una comida a mediodía. No olvide traer los cubiertos.

Se recomienda reservar por correo electrónico o por teléfono.

