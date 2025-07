Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc Lieu-dit Cavarcou Cavarc

Vols ULM organisés tout au long de la journée

Buvette sur place et possibilité de repas le midi (amener ses couverts)

Réservation conseillée par mail ou téléphone.

Lieu-dit Cavarcou Aéroclub de Cavarc Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 54 13 contactaeroclubcastillonnes@gmail.com

English : Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc

ULM flights organized throughout the day

Refreshment bar on site and possibility of lunch (bring your own cutlery)

Reservations recommended by e-mail or telephone.

German : Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc

Organisierte Ultraleichtflüge den ganzen Tag über

Erfrischungsstände vor Ort und Möglichkeit zum Mittagessen (Besteck mitbringen)

Reservierung per E-Mail oder Telefon empfohlen.

Italiano :

Voli in ultraleggero organizzati durante la giornata

Bar e pranzo disponibili (portare le proprie posate)

Si consiglia la prenotazione via e-mail o telefono.

Espanol : Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc

Vuelos en ultraligero organizados durante todo el día

Bar y almuerzo disponibles (traiga sus propios cubiertos)

Se recomienda reservar por correo electrónico o teléfono.

L’événement Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Cavarc Cavarc a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Coeur de Bastides