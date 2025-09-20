Journée portes ouvertes à l’Ambassade de la République tchèque à Paris – visite libre Ambassade de la République tchèque Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite libre des salles de réception et du jardin de l’Ambassade tchèque à Paris.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Ambassade de la République tchèque à Paris ouvre ses portes au public le samedi 20 septembre 2025. Située à deux pas de la tour Eiffel, elle invite les visiteurs à découvrir ses somptueux salons de réception et son jardin, habituellement fermés au public.

Cette année, le parcours de visite offre un dialogue inédit entre patrimoine historique et création contemporaine : aux côtés du mobilier et des éléments historiques de la résidence, les visiteurs pourront admirer une exposition des pièces de design contemporain réalisées par les meilleures marques et studios tchèques. Une exposition extérieure installée sur la clôture de l’Ambassade mettra également à l’honneur le design industriel tchèque d’aujourd’hui.

Une conférence sur le design industriel dans le domaine de l’automoblile viendra compléter le programme. Benjamin Cuq, spécialiste de l´automobile, auteur et journaliste retracera l’histoire de la marque automobile et l´évolution du design de Škoda depuis ses débuts jusqu’à l’ère de la mobilité électrique. Fondée en 1895 par Václav Laurin et Václav Klement la marque célèbre ses 130 ans cette année.

La visite inclura par ailleur un arrêt symbolique auprès du Banc Václav Havel situé devant l’entrée de l’Ambassade – un élément de design contemporain rendant hommage à l’héritage humaniste et démocratique de l’ancien président tchèque.

Acquis par le gouvernement tchécoslovaque en 1924, l’hôtel particulier construit en 1912 abrite depuis plus de cent ans l’Ambassade de la Tchécoslovaquie et depuis 1993 celle de la République tchèque en France. Au fil des années, il a accueilli de nombreuses personnalités et a été le théâtre de moments marquants des relations franco-tchèques.

Programme de la journée du samedi 20 Septembre 2025

10h00 à 18h00 : Visite libre des salons et du jardin de l’Ambassade tchèque

15h00 – 16h00 : Conférence « L’évolution du design dans le secteur automobile : l’histoire de Škoda »

Réservation obligatoire sur : EVENTBRITE

Ambassade de la République tchèque 15 avenue Charles-Floquet 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France 01 40 65 13 00 https://www.mzv.cz/paris https://www.facebook.com/AmbassadeTchequeParis/

La construction de l'édifice dessiné par l'architecte Pierre Humbert, qui se dresse au 15 de l'avenue Charles Floquet, remonte à 1912. Métro – Dupleix, La Motte-Picquet – Grenelle, RER – Champ de Mars, Bus – 42, 82, 87, Velib' n° 7025 – 2 avenue Octave Creard.

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-europeennes-du-patrimoine-2025-a-lambassade-tcheque-1512898312579?aff=oddtdtcreator »}] La construction de l’édifice dessiné par l’architecte Pierre Humbert, qui se dresse au 15 de l’avenue Charles Floquet, remonte à 1912. Métro – Dupleix, La Motte-Picquet – Grenelle, RER – Champ de Mars, Bus – 42, 82, 87, Velib’ n° 7025 – 2 avenue Octave Creard.

