Journée portes ouvertes à l’Andra Soulaines-Dhuys dimanche 14 septembre 2025.

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Le centre de stockage de l’Aube de l’Andra vous ouvre ses portes ! Partez à la découverte du quotidien des collaborateurs de l’Andra rencontre et échanges, découverte des méters, information sur les activités de l’agence. À cette occasion, vous pourrez même visiter la zone de stockage !

Nouveauté pour cette année, assitez à des spectacles de drones et essayez-vous au pilotage grâce à des simulateurs de vol !

Des ateliers de découverte de la robotique et de programmation vous seront proposés sur inscription. Ces ateliers gratuits sont animés par l’association « Codeurs en herbe »

– « Atelier robotique » Découvrir les bases de la programmation avec Scratch, un langage visuel adapté aux enfants. Au programme création d’une animation interactive et prise en main d’un petit robot programmable demandant logique et esprit d’équipe ! Atelier dédié aux 8-14 ans.

– « Atelier programmation » Une première approche du langage Python, pour les ados curieux ou passionnés, à partir de 12 ans. .

CSA Andra Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 33 04 comm-centreaube@andra.fr

