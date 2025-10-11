Journée portes ouvertes à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

Journée portes ouvertes à l'Ébénisterie

L'Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande Gironde

2025-10-11

2025-10-11

2025-10-11

Journée portes ouvertes à l’Ébénisterie samedi 11 Octobre.

Venez découvrir notre salle, ses bénévoles, son fonctionnement…

10h 12h déambulations au marché, petit déjeuner offert à la salle, visite guidée et animée du lieu.

16h « Récup à sons » de et par Vincent Macias (Arrreuh) Tout public à partir de 3 ans.

18h « Duo d’âge moyen » de et par Michel Autier et Stéphane Detrain Tout public à partir de 3 ans.

21h « Story » par Stéphane Latouche et ses improvisateurs Tout public à partir de 8 ans. .

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 24 46 59 lebenisterie33@gmail.com

