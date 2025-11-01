Journée Portes Ouvertes à l’école d’architecture de Nancy Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy

Journée Portes Ouvertes à l’école d’architecture de Nancy Samedi 24 janvier 2026, 10h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Meurthe-et-Moselle

Entrée libre sans interruption

Cette journée portes ouvertes est l’occasion de découvrir l’école d’architecture, œuvre de Livio Vacchini labellisée Architecture Contemporaine Remarquable, de rencontrer et échanger avec les étudiants, comprendre leurs projets et obtenir toutes les informations sur le cursus des études et les modalités d’inscription.

Au programme, des conférences sur les études d’architecture, des expositions de travaux d’étudiants et d’enseignements dans les salles de l’école et la présentation des spécialités de master, des projections, des démonstrations tout au long de la journée Portes ouvertes pour mieux connaître la formation d’architecte et la recherche en architecture, des rencontres et des échanges avec les étudiants, les chercheurs, les enseignants et le service de la scolarité…

A découvrir dès maintenant en ligne

De nombreuses informations, interviews, vidéos et contenus utiles pour en savoir plus sur l’admission et le cursus sont déjà en ligne et peuvent être consultées dès maintenant sur https://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les familles, la journée Portes Ouvertes de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy aura lieu samedi 24 janvier 2026 de 10h à 17h. parcoursup orientation enseignementsupérieur architecture portesouvertes exposition conférence visite étudiants lycéens académienancymetz

