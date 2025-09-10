Journée portes ouvertes à l’école de musique Aire-sur-l’Adour

Journée portes ouvertes à l’école de musique Aire-sur-l’Adour mercredi 10 septembre 2025.

Journée portes ouvertes à l’école de musique

45 Rue Félix Despagnet Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Rendez-vous à l’école de musique communautaire Claude Soubiran pour une après-midi découverte musicale !

Horaires 14h00 18h00

Tous les professeurs seront présents pour vous faire découvrir les instruments enseignés, les essayer, et organiser les futurs emplois du temps avec vous. Que vous soyez débutant ou musicien confirmé, enfant ou adulte, venez vivre la musique en toute convivialité !

Infos & inscriptions

45 rue Félix Despagnet, 40800 Aire sur l’Adour

05 58 71 74 15 .

45 Rue Félix Despagnet Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5558717415

English : Journée portes ouvertes à l’école de musique

German : Journée portes ouvertes à l’école de musique

Italiano :

Espanol : Journée portes ouvertes à l’école de musique

L’événement Journée portes ouvertes à l’école de musique Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-08-11 par Tourisme Aire Eugénie