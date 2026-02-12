Journée portes ouvertes à l’EHPAD Eugène Romaine et marché de producteurs locaux EHPAD Eugène Romaine Boussac Boussac
Journée portes ouvertes à l'EHPAD Eugène Romaine et marché de producteurs locaux EHPAD Eugène Romaine Boussac samedi 7 mars 2026.
EHPAD Eugène Romaine Boussac 1 Imp. des Troenes, 23600 Boussac Boussac Creuse
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
-visite de l’établissement
-Rencontre avec les équipes
-découverte du cadre de vie
-produits du terroir
-saveurs locales
-producteurs de la région
-ambiance conviviale .
EHPAD Eugène Romaine Boussac 1 Imp. des Troenes, 23600 Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 055565024 animation@ehpad-boussac.fr
