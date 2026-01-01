Journée portes ouvertes à l’ENSP Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) Arles

Journée portes ouvertes à l’ENSP

Du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026 de 11h à 18h. Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les Journées Portes Ouvertes dédiées à la présentation des formations de l’ENSP

Ce sera l’occasion de découvrir les enjeux et le contenu du Master et du Doctorat, mais aussi de poser toutes vos questions.





Temps forts des JPO



→ 14h30 à l’auditorium | Présentation du Master et du Doctorat



→ 11h30 et 16h | Visites guidées



→ Rencontre avec les équipes pour les formations professionnelles et les ateliers amateurs



→ Les étudiant·es de première année seront également présents pour partager leur expérience et répondre à vos questions.





Nous vous invitons à nous rejoindre pour en savoir plus sur le programme et les perspectives offertes par les formations de l’ENSP.

Nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous ! .

Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 33 33 communication@ensp-arles.fr

