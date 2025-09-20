Journée portes ouvertes à l’espace culturel Louis Aragon Espace culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Journée portes ouvertes à l’espace culturel Louis Aragon Espace culturel Louis Aragon Saint-Vallier samedi 20 septembre 2025.

Journée portes ouvertes à l’espace culturel Louis Aragon Samedi 20 septembre, 09h00 Espace culturel Louis Aragon Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

L’espace culturel Louis Aragon ouvrira ses portes de 9h à 13h le samedi 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Au programme :

– découvrez l’exposition Livres d’artistes et Reliures d’Art organisée par la médiathèque ;

– visitez la salle de spectacles et ses coulisses, et rencontrez le régisseur général.

Espace culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo, 71230 Saint-Vallier Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 67 78 20 https://www.mairie-saintvallier.fr/ L’espace culturel Louis Aragon regroupe dans un même lieu la médiathèque, l’espace public numérique, la salle de spectacles et le centre social.

L’espace culturel Louis Aragon ouvrira ses portes de 9h à 13h le samedi 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.