Journée portes ouvertes à l’Institut Pasteur Institut Pasteur Paris

Journée portes ouvertes à l’Institut Pasteur Institut Pasteur Paris mercredi 8 octobre 2025.

Une journée pour découvrir, partager… et agir pour la recherche

Le 8 octobre 2025, l’Institut Pasteur ouvre exceptionnellement les portes de son campus parisien à l’occasion du Pasteurdon. Une journée inédite placée sous le signe de la découverte, du partage… et de la générosité.

À l’Institut Pasteur, nos chercheurs s’attaquent aux grands défis de santé de notre époque : virus émergents, bactéries résistantes, cancers qui touchent de plus en plus les jeunes… Le 8 octobre, ils vous ouvrent les portes de leurs laboratoires et vous invitent à découvrir, de l’intérieur, comment la recherche biomédicale agit concrètement pour notre santé — et pourquoi soutenir la science, c’est investir dans l’avenir de tous.

14h à 18h : Entrée par créneaux horaires indiqués sur votre billet.

Au programme :

Visites de laboratoires habituellement fermés au public

Ateliers participatifs, pour manipuler, tester, expérimenter comme de vrais chercheurs

Balades contées, entre histoire, patrimoine et science vivante – pour découvrir la riche histoire de notre institut (de Louis Pasteur à ajourd’hui)

Un atelier radio avec franceinfo (4 sessions/ateliers : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30)

Un atelier art et science, une librairie jeunesse, un stand maquillage, un stand photo

Rencontres et échanges en direct avec les chercheuses et les chercheurs

Et à la sortie : un souvenir à emporter… et peut-être, l’envie de devenir les chercheurs de demain !

Un grand quiz participatif et éducatif avec des chercheurs et des visages familiers du Pasteurdon. Un moment ludique et engagé pour lancer ensemble la 19ᵉ édition du Pasteurdon. ⚠️ Le quiz nécessite un billet complémentaire en plus du billet d’entrée libre.

Informations pratiques et inscription obligatoire :

L’inscription via Eventbrite est obligatoire pour toutes les personnes, y compris les Pasteuriens et leurs familles.

Chaque personne entrant sur le site doit être inscrite, et une pièce d’identité sera demandée pour chaque visiteurs.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

L’inscription via Eventbrite est obligatoire.

Une pièce d’identité sera demandée pour les familles accompagnantes. Les grands bagages ne sont pas autorisés.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Institut Pasteur 205 Rue de Vaugirard 75015 Paris

https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/evenements/journee-portes-ouvertes-2025-institut-pasteur-8-octobre pasteurjpo2025@pasteur.fr