Journée portes ouvertes à Réunion la 1ère Réunion La 1e Saint-Denis

Entrée sur inscription en ligne obligatoire , avec des créneaux horaires – le nombre de places disponibles de chaque groupe est limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T06:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T06:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Découvrez les coulisses de la télévision et de la radio. Un guide vous accompagnera tout au long de la visite. Sur chaque point du circuit, un professionnel de R.1 sera à votre disposition et répondra à vos questions.

La visite guidée durera environ 45 minutes.

Le circuit : Régie radio – la rédaction – le montage- la régie TV – atelier météo – plateau JT.

Un espace de rencontres avec nos animateurs et journalistes est prévu en fin de visite. L’occasion d’échanger avec nos « people » de la chaîne publique et photos souvenirs pour celles et ceux qui le souhaitent.

Les métiers de l’audiovisuel seront également mis en avant avec la présence du BTS audiovisuel du Lycée Mémona Hintermann

Les métiers de l'audiovisuel seront également mis en avant avec la présence du BTS audiovisuel du Lycée Mémona Hintermann

Réunion La 1e 12, rue René Demarne Saint-Denis 97492 La Réunion 0262 40 67 67 http://la1ere.re https://www.facebook.com/reunionla1ere/ https://my.weezevent.com/reunion1erejourneepatrimoine

Comment se fabrique une émission radio ? Comment est elle diffusée ? Comment se prépare le journal télévisé ? A quoi ressemblent les studios radio et TV ? Que trouve t-on sur le site internet de Réunion la 1ère ? … Autant de questions que vous vous posez et pour lesquelles vous aurez toutes les réponses.

La Journée Portes Ouvertes vous offre l’occasion de découvrir les secrets de fabrication de vos émissions préférées, en passant par les régies, les salles de montages, le plateau du journal télévisé. Nous vous dévoilerons également la magie de la météo avec son fond virtuel.

Vous aurez l’opportunité de rencontrer nos équipes passionnées par leur métier, présentateurs, animateurs, techniciens… celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour vous partager la vie du « péi »

Des cadeaux sont prévus pour nos visiteurs 

Rejoignez nous pour une journée riche en découvertes et en émotions au cœur de Réunion la 1ère. Nous avons hâte de vous accueillir et partager avec vous notre passion pour les médias et notre engagement envers notre public.

Reunion La 1ère