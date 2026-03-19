Journée Portes Ouvertes Accro Paint Adventure Accropaint Romery

Journée Portes Ouvertes Accro Paint Adventure

Accropaint 6 rue de l’Oluze Romery Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Accro Paint Adventure ouvre ses portes pour une grande journée en famille à Romery, le dimanche 12 avril 2026 !

Au programme 8 activités à découvrir, dont le footgolf, l’Accrospider, un escape game en forêt, la rivière aux trésors, des structures gonflables, un jeu de piste, des sports innovants et l’atelier paintball. Une chasse aux œufs est également prévue pour les plus petits, dès 3 ans.

Restauration et buvette sur place pour profiter de la journée en toute convivialité. .

Accropaint 6 rue de l’Oluze Romery 51480 Marne Grand Est +33 6 12 64 31 41

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English : Journée Portes Ouvertes Accro Paint Adventure

L’événement Journée Portes Ouvertes Accro Paint Adventure Romery a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne