Journée portes ouvertes – ACOR St Just St Rambert ACOR St Just St Rambert Saint-Just-Saint-Rambert

Journée portes ouvertes – ACOR St Just St Rambert Samedi 22 novembre, 09h30 ACOR St Just St Rambert Loire

Journée Portes Ouvertes – ACOR St Just St Rambert

Samedi 22 novembre 2025

À partir de 9h00 – sur inscription

Le site ACOR St Just St Rambert, Groupe RIVA vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle de découverte de nos métiers, de nos savoir-faire et de nos installations industrielles.

Au programme :

– Visite guidée de notre site

– Rencontre avec nos équipes : ingénieurs, techniciens et opérateurs

– Présentation de nos processus, procédés et innovations

– Échanges autour des opportunités d’emploi, de stage et d’apprentissage

Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir le monde de la sidérurgie / métallurgie et de la transformation de l’acier, ainsi qu’aux candidats intéressés par une carrière au sein d’un acteur industriel reconnu.

Du fait de nos installations et de leurs configurations,

Restrictions de visites :

– interdit aux mineurs de moins de 16 ans,

– les personnes mineures (16-17 ans) devront être accompagnés d’un adulte,

– Interdit aux personnes à mobilité réduite, femmes enceintes et porteurs de pacemaker.

ACOR St Just St Rambert 42170 St Just st rambert 6 impasse des Varennes Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lily.gonon@rivagroup.com »}]

