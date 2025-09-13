Journée portes ouvertes Aéroclub de Mortagne Mortagne-au-Perche

Journée portes ouvertes Aéroclub de Mortagne Mortagne-au-Perche samedi 13 septembre 2025.

Journée portes ouvertes Aéroclub de Mortagne

Aerodrome Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Journée portes ouvertes de l’aéroclub de Mortagne. Au programme

Rassemblement d’avions et de pilotes, construction amateur (Fédération RSA), de nombreux avions et ulm en exposition, vols découverte de la région, baptêmes de l’air, échanges avec les pilotes, renseignements pour l’école de pilotage, aéromodelisme.

Buvette et snack. .

Aerodrome Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 25 99 71 13

English : Journée portes ouvertes Aéroclub de Mortagne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée portes ouvertes Aéroclub de Mortagne Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-09-05 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE