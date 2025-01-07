Journée Portes ouvertes Aïkido Gymnase municipal Die

Journée Portes ouvertes Aïkido Gymnase municipal Die mardi 7 janvier 2025.

Journée Portes ouvertes Aïkido

Gymnase municipal Dojo Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-01-07 20:15:00

fin : 2025-01-07 22:00:00

Date(s) :

2025-01-07 2025-01-10 2025-01-14 2025-01-17 2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27

Venez découvrir et essayer l’art de la paix !

.

Gymnase municipal Dojo Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 10 26 50 contact@aikikai-du-diois.org

English :

Come and discover the art of peace!

German :

Entdecken und probieren Sie die Kunst des Friedens!

Italiano :

Venite a scoprire l’arte della pace!

Espanol :

¡Venga y descubra el arte de la paz!

L’événement Journée Portes ouvertes Aïkido Die a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Pays Diois