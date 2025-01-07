Journée Portes ouvertes Aïkido Gymnase municipal Die
Journée Portes ouvertes Aïkido
Gymnase municipal Dojo Die Drôme
Journée Portes ouvertes Aïkido
Gymnase municipal Dojo Die Drôme
Début : 2025-01-07 20:15:00
fin : 2025-01-07 22:00:00
Date(s) :
2025-01-07 2025-01-10 2025-01-14 2025-01-17 2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27
Venez découvrir et essayer l’art de la paix !
Gymnase municipal Dojo Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 10 26 50 contact@aikikai-du-diois.org
English :
Come and discover the art of peace!
German :
Entdecken und probieren Sie die Kunst des Friedens!
Italiano :
Venite a scoprire l’arte della pace!
Espanol :
¡Venga y descubra el arte de la paz!
