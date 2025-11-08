Journée portes ouvertes Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac

Journée portes ouvertes

Domaine d’Ognoas 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac Landes

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le Domaine d’Ognoas vous invite à la Table du distillateur.

En journée 3 visites guidées du chai et de la distillerie, 1 atelier Armagnacs arrangés et 1 masterclass-dégustation

En soirée, à partir de 19h30 Apéritif avec un cocktail offert puis repas préparé par La Ferme du Gioulé

Et pour les sportifs… retransmission sur grand écran du match France Afrique du Sud !

Repas du soir, à partir de 20h30, Tarif 30 € par adulte (vin, café et Armagnac inclus), 13 € menu enfant (10 ans et moins)

Animations sur réservation au 05.58.45.22.11 .

Domaine d’Ognoas 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 22 11 contact@domaine-ognoas.com

English : Journée portes ouvertes

From 2pm, Armagnac cocktail workshop, pastry demonstration and chocolate tasting and sale un bain au chocolat

At 3pm and 6pm, discover the still and traditional Armagnac distillation, followed by a tasting session.

At 7pm, tablée du terroir (on reservation)

German : Journée portes ouvertes

Die Domaine d’Ognoas lädt Sie zum Table du Distillateur (Tisch des Destillateurs) ein.

Tagsüber: 3 geführte Besichtigungen des Weinkellers und der Brennerei, 1 Workshop Armagnacs arrangés und 1 Masterclass-Verkostung

Abends, ab 19:30 Uhr: Aperitif mit einem kostenlosen Cocktail und anschließend ein von La Ferme du Gioulé zubereitetes Essen

Italiano :

Il Domaine d’Ognoas vi invita alla Tavola del Distillatore.

Di giorno: 3 visite guidate alla cantina e alla distilleria, 1 laboratorio di Armagnac arrangés e 1 degustazione masterclass

La sera, dalle 19.30: aperitivo con cocktail in omaggio, seguito da un pasto preparato da La Ferme du Gioulé

Espanol : Journée portes ouvertes

El Domaine d’Ognoas le invita a la Mesa del Destilador.

Durante el día: 3 visitas guiadas de la bodega y la destilería, 1 taller de arrangés de Armagnac y 1 degustación masterclass

Por la noche, a partir de las 19:30: Aperitivo con un cóctel de cortesía, seguido de una cena preparada por La Ferme du Gioulé

