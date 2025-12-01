Journée Portes Ouvertes Atelier d’Artistes Les ateliers d’artistes Beaussais-sur-Mer

Journée Portes Ouvertes Atelier d’Artistes

Les ateliers d’artistes 29 Le Bourg Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La saison des fêtes débute. Venez rencontrer les artistes et découvrir leurs oeuvres.

Atelier d’artistes

Olivia Barratier (peintre),

Sylvie Gentili (sculptrice),

Annie Bocel (graveur),

Geneviève Darriet, (perlière d’art, souffleuse de verre),

Gilles Blanchard (peintre, sculpteur)

Faites-nous la joie de nous y rejoindre ! .

Les ateliers d’artistes 29 Le Bourg Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 20 62 09

