Journée Portes Ouvertes au centre de tri Valotri

Les Matalines Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 16:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-29

Mais que se passe-t-il après avoir trié mes emballages dans les poubelles jaunes ? Qu'est-ce que je peux y jeter ? Pour le découvrir ou le redécouvrir, le Syded organise des visites gratuites de Valotri, son usine de tri située à Catus.

Les Matalines Catus 46150 Lot Occitanie

English :

But what happens after I’ve sorted my packaging in the yellow garbage cans? What can I throw away? To find out, or rediscover it, Syded is organizing free tours of Valotri, its sorting plant located in Catus.

