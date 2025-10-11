Journée Portes Ouvertes au centre ENAC de Castelnaudary Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles

Journée Portes Ouvertes au centre ENAC de Castelnaudary Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles samedi 11 octobre 2025.

Journée Portes Ouvertes au centre ENAC de Castelnaudary Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles Samedi 11 octobre, 10h00 Entrée gratuite

Journée Portes Ouvertes au centre Ecole nationale de l’aviation civile de Castelnaudary

Samedi 11 octobre 2025, le centre ENAC de Castelnaudary ouvrira ses portes au public de 10h00 à 16h00. Cette journée sera l’occasion unique de découvrir l’un des neuf campus de l’ENAC, dédié à la maintenance aéronautique.

Au programme :

Visite guidée des hangars et ateliers de maintenance,

Échanges avec les équipes pédagogiques et techniques,

Expositions et démonstrations autour des métiers de l’aéronautique,

Présentation des formations et des perspectives professionnelles dans le secteur.

Cette Journée Portes Ouvertes s’adresse à tous les publics : lycéens, étudiants, familles, passionnés d’aéronautique ou simples curieux.

Une belle opportunité pour découvrir de l’intérieur le savoir-faire de l’ENAC et plonger dans l’univers passionnant de l’aviation.

Rendez-vous le 11 octobre 2025

Centre ENAC de Castelnaudary

10h00 – 16h00

Entrée gratuite

L’Ecole aéronautique n°1 en Europe

L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Écoles ou universités aéronautiques en Europe.

Le spectre des métiers auxquels l’ENAC forme est très large : des ingénieur.es ou des professionnel.les de haut niveau capables de concevoir et faire évoluer les systèmes aéronautiques (avions dont les cockpits et les moteurs, etc.) et plus largement ceux du transport aérien (aéroports, compagnies aériennes, etc.) ainsi que des pilotes de ligne, des contrôleur.es aériens ou encore des technicien.nnes aéronautiques.

L’ENAC forme ainsi à la quasi-totalité des métiers des domaines de l’aéronautique et du transport aérien. Elle accompagne ainsi les besoins de formation de l’ensemble des acteurs publics (autorités de l’aviation civile, services de contrôle aérien, etc.) et privés (avionneurs, motoristes, équipementiers, aéroports, compagnies aériennes, etc.) de ces domaines en France, en Europe et dans le monde.

Les diplômes correspondant aux métiers auxquels forme l’ENAC varient du baccalauréat + 1 année jusqu’au baccalauréat + 8 années et sont, pour certains d’entre eux, considérés comme des références mondiales.

L’ENAC est l’une des meilleures écoles d’ingénieurs en France, avec une filière Ingénieur bénéficiant des dernières avancées pédagogiques et technologiques. L’ENAC propose également des Masters, dont des Mastères Spécialisés en ingénierie offrant des compétences théoriques et pratiques uniques.

Enfin, ses laboratoires de recherche sont à la pointe de l’innovation et travaillent activement en coopération avec des universités internationales de haut niveau pour un transport aérien toujours plus sûr, efficace et durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T16:00:00.000+02:00

1

https://www.enac.fr/fr/journee-portes-ouvertes-au-centre-enac-de-castelnaudary-0

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude